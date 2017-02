Meimering



Als de kracht en soepelheid je worden ontnomen En hierdoor niet zo vaak meer naar buiten kunt komen Is meimeren nog iets waarin je de tijd kunt laten gaan Hierdoor is ook mijn nieuwe boek ontstaan En als dan ook nog een uitgever allemaal lovende woorden uitbracht Je meeteen als auteur wordt gebracht Dan is onbewust een schrijvers hobby ontstaan Zo je met de tijd wat om kunt gaan Met als grootste moeilijkheids graat Dat alles op rijm nog staat Dus breekt er misschien een nieuwe periode aan Om wat meer verhaaltjes te schrijven gaan