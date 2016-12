Andere artikelen







vraag



Ik doe maar wat maar ik weet niet hoe het werkt

Mijn vraag is Hoe krijg ik die letters groter



Hoe zie ik mijn geschreven stukje steeds staan



Nu moet ik diverse handelingen maar domweg uitvoeren en dan zie ikhem weer staan ,maar elke keer als ik afsluit moet ik hem devolgende keetr weer proberen terug te vinden

Zels de reacties op mijn stukjes zijn moeilijk traceerbaar

Mocht er iemand zijn die mij kan assisteren dan graag

Heel iets anders Iedereen werkt met wachtwoorden ,maar die ben ik na een tijdje die weer kwijt Is er een iemand die het weet om die terug te kunnen vinden? Er is in deze moderne tijd vast wel een programma die dat kan doen Maar ik ben een kluns dus lukt mij dit niet

Bij voorbaat al dank voor het lezen van deze ongemakken en voor een oplossing Klaas







Geplaatst op 24 december 2016 17:14 en 24 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Marianne 24 dec 2016 17:37 Dat is bar lastig zo op afstand uit te leggen, Klaas. Is er niemand in je buurt die helpen kan?