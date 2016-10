Andere artikelen







Leven



Ik ben weer een boek aan het schrijvenDaarom moest ik met mijn verhaaltjes wat achter blijvenOndertussen ben ik 87 jaar in jaren Dus ben ik aan het nagaan ,hoe ik dat heb ervaren

Hoe ik in 1929 ongewenst ben geboren En dus niet bij de gemeenschap kon behoren Want in zo,n kleine bekrompen gemeenschap in die tijd Was je je goede naam zomaar kwijt En werd je nek niet meer aangekekenDus werd ik ter vondeling gelegd op dat heide veld

Dus daarover gaat mijn boek Hoe ik verder in het leven heb gestaan En van plan ben om nog even te blijven Heb ik de tijd genomen om een boek te schrijven





















































Geplaatst op 16 oktober 2016 10:38 en 26 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.